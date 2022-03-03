Без їжі, води та електрики вже шосту добу: села під Києвом на грані гуманітарної катастрофи

Через окупацію російськими військами ціла низка населених пунктів у Київській області опинилася на межі гуманітарної катастрофи: люди вже шість днів сидять без електрики, води та їжі, і через бої, що не припиняються, не виходять з укриття. Йдеться про села під Гостомелем (Вороньківка, Гаврилівка, Тарасівщина, Раківка, Синяк, Луб'янка, Литвинівка). Це місце стало гарячою точкою з першого дня війни — через постійні, але безуспішні спроби ворожих військ захопити Гостомельський аеродром.

— Бойові дії там ведуться постійно, і через це місцеві жителі практично не виходять з укриття, — розповів «ФАКТАМ» мешканець одного із цих сіл. — Електрика зникла ще 27 лютого. Відразу зникла і вода, тому що відключилися насоси. З того часу з батьками, які там залишилися, практично немає зв'язку. Перші кілька днів вони, тримаючи телефони відключеними й таким чином заощаджуючи заряд, раз на добу писали sms, що живі. Ще повідомляли, що через бої, що не припиняються, не виходять з холодного погребища. Вони обидва слабкі після перенесеного ковіду, і у батька два дні тому знову була висока температура…

Запаси ліків та їжі вже закінчилися, набрана напередодні відключення світла вода закінчується. Батькам терміново потрібна допомога, зокрема й медична. Але дістатися їхнього села немає жодної можливості. І така ситуація зараз у багатьох селах трасою Демидів — Гостомель. Вже шість днів люди повністю відрізані від цивілізації, і їм нема що їсти. Серед них люди похилого віку, діти, вагітні жінки. Є інформація від волонтерів про те, що там народилися вже дві дитини. І що є поранені — люди постраждали під час обстрілів. Невідомо, скільки ще це триватиме. Але допомога людям потрібна негайно.

Про не менш страшну ситуацію в селі Іванків (Іванківський район Київської області) розповів у Facebook журналіст Богдан Амінов:

«Вчора зупинився хлібзавод. Закінчилися дріжджі. Можливо, на деякий час ще продовжиться робота за рахунок продуктів від місцевих магазинів. Але хлібу найближчим часом може не стати.

Російський окупант встановив блокпост на мосту на вʼїзді до Іванкова. Фото додаю. Там небезпечно. Є військова техніка.

Продуктові магазини зломали, щоб роздати їжу. У деяких магазинах (наприклад, магазин Ющенків на Розважівській) не відбулося централізованої роздачі запасів. Був хаос.

Працює магазин їжі для домашніх улюбленців. Продає товари за гроші.

Помітили випадки мародерства. Заправна станція «Авіаком» розграблена. Вкрали навіть плазму.

До лікарні привезли ліки з місцевих аптек. Але Червоний хрест не може дістатися до Іванкова, щоб забезпечити медикаментами вразливі верстви населення (серед них онкохворі та інсулінозалежні).

Почалися істотні проблеми з водою. У районі девʼятиповерхівок у деяких сім днів окупації немає води. Поблизу місцевий мешканець забарикадував колодязь, не даючи доступу до нього.

В інших районах вода працює з перебоями. У багатоповерхівках на верхні поверхи вода не надходить.

Вчора було вбито окупантом медика Марину Калабіну, яка прямувала до лікарні з села Кухарі. Раніше у тому ж районі була вбита ворожим осколком дитина на імʼя Арсеній.

В Іванкові в підвалі померла місцева мешканка, літня жінка Катерина Кучер.

Чітко встановлено вбивство 25-річного місцевого мешканця Олега Шкоденка у перші дні війни. Загинув від ворожої кулі. Станом на вчора, тіло залишається у морзі.

Деякі тіла не можуть забрати не лише з моргу, але й з околиць Іванкова через небезпеку.

Залишається зниклим безвісти вже кілька днів місцевий мешканець Олег Савицький (торгував на центральному ринку).

Вдалося поховати вбитого російською армією священника ПЦУ Максима Козачину біля каплички".

Раніше стало відомо, що на межі гуманітарної катастрофи також знаходяться Херсон, Волноваха, Маріуполь та деякі інші міста, що атакуються ворожими військами. За останніми даними, з Волновахи вдалося евакуювати понад 800 мирних жителів. Питання організації гуманітарного коридору для вивезення мирних жителів зі зруйнованих або постійно обстрілюваних сіл та міст, порушувалося під час другого раунду українсько-російських переговорів, що відбулися 3 березня. За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, загалом переговори пройшли практично безрезультатно, і сторони просунулися лише у гуманітарному питанні, домовившись про можливість тимчасового припинення вогню для організації гуманітарних коридорів. Як і коли це відбуватиметься, наразі невідомо — за словами Подоляка, для взаємодії буде створено спеціальний канал зв'язку.

Раніше українська волонтерська служба опублікувала адреси волонтерських телеграм-каналів для тих, хто потрібує допомоги в Україні.

Фото: ГСЧС

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