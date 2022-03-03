Втрати ворога неминучі: Рада дозволила видавати зброю та зняла відповідальність за її використання проти агресора

Верховна Рада дозволила роздачу цивільним особам вогнепальної зброї для захисту України. Також встановлено, що озброєні таким чином громадяни не несуть відповідальності за застосування зброї проти агресора. Про це йдеться в законі 7120, прийнятому парламентом.

Отримати зброю та боєприпаси до неї можуть особи, які виявили бажання захищати Україну, а саме:

українські громадяни;

іноземці, які на законних підставах перебувають у країні;

особи без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні.

Норма не поширюється на діючих військовослужбовців та на осіб, що підлягають мобілізації. Вони одержують зброю за іншим законом.

Новим законом встановлено, що після скасування військового стану цивільні особи повинні протягом 10 днів здати зброю та невикористані боєприпаси до органів Нацполіції. За порушення цієї норми передбачено кримінальну відповідальність.

Закон 7120 прийнятий із запізненням, оскільки ще у перший день збройної агресії Росії цивільним особам, які вступали в територіальну оборону, роздали зброю. Тільки в Києві було роздано 18 тисяч автоматів та відповідний боєкомплект.

Фото TerritorialDefenseForces/Facebook

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