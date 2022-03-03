Згідно з оперативною інформацією українських військових, 38-а окрема десантно-штурмова бригада збройних сил Білорусі отримала наказ перетнути кордон з Україною. Про це увечері, 3 березня, повідомив Генеральний штаб ЗС України на своїй сторінці в «Фейсбуці».

В повідомленні зазначається: «На Волинському напрямку ЗС України утримують визначені рубежі. На території Республіки Білорусь, по той бік українсько-білоруського кордону, у лісистій місцевості розміщена 38 окрема десантно-штурмова бригада ЗС Республіки Білорусь. За наявною інформацією командування військової частини отримало наказ про перетин кордону з Україною. Доведення бойового наказу буде здійснено після перетину кордону. Морально-психологічний стан десантників вкрай низький. Офіцери та солдати не бажають виконувати роль російських найманців. Значна кількість висловилась за припинення контрактів, термін яких у більшості спливає в травні».

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», білоруська військова колона, яка 1 березня зайшла до села Михайло-Коцюбинське Чернігівської області, відмовляється рухатися далі Україною.

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