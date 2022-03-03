Другий раунд переговорів між Україною та РФ завершився: що відомо про результати

Новий раунд російсько-українських переговорів завершився. Як і під час зустрічі 28 лютого, сторони не прийшли до жодних конкретних домовленостей. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк під час брифінгу.

«Українська делегація не отримала результатів, на які розраховувала. Домовилися продовжити діалог», — заявив Подоляк. Про дату цього третього раунду переговорів сторони поки що не повідомляють.

За словами радника, на зустрічі багато часу було приділено гуманітарним питанням.

«Сторони досягли розуміння з приводу гуманітарних коридорів для евакуації мирного цивільного населення, а також для доставки медикаментів та продуктів харчування до місць найбільш запеклих боїв з можливістю тимчасового припинення вогню на період евакуації «, — йдеться у комюніке зустрічі, яке зачитав Подоляк.

Раніше про необхідність гуманітарного коридору говорили у Херсоні, а також місцева влада селищ та сіл на півночі Київської області.

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