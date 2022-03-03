Ворог зазнає тяжких втрат: на підступах до столиці горять колони бронетехніки, а в небі збито крилату ракету окупантів

Незважаючи на завзяті спроби агресора увійти до столиці, українським захисникам вдається успішно відбивати всі атаки та завдавати окупантам тяжких втрат. Так, київський підрозділ військ протиповітряної оборони сьогодні, 3 березня, збив крилату ракету російських окупантів.

Фото з місця події одразу поширилося у мережі.

Крім того, на підступах до столиці горять кілька колон бронетехніки окупантів. Про один із боїв розповів військовий кореспондент Роман Бочкала. За його словами, було розгромлено колону кадирівців.

«Локацію не повідомляю. Бачили б ви, як ті драпали! Нині десь сидять у лісах. Хлопці проводять зачистку та продовжують наступ", - написав він.

Ще одну колону знищеної техніки супротивника показали українські спецназівці.

Крім того, своїми успіхами у знищенні ворожої бронетехніки похвалилися «партизанські війська».

Нагадаємо, 2 березня біля Баришівки у Київській області було загнано у пастку та знищено колону російської техніки. Крім того, того ж дня було знищено командний пункт росіян у селі Дитятки під Чорнобилем.

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