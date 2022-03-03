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Україна

«Іди з нашої землі»: Зеленський потужно звернувся до Путіна

19:31 3 березня 2022
зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Своє звернення до російського президента Зеленський передав під час інтерв'ю західним ЗМІ.

«Що ти хочеш від нас? Іди з нашої землі. Не хочеш зараз піти — сядь зі мною за стіл переговорів. Я вільний. Сядь зі мною. Тільки не за 30 метрів, як із Макроном, Шольцем — я ж сусід! Я не кусаюся. Я нормальний мужик, сядь зі мною, поговори. Чого ти боїшся? Ми нікому не погрожуємо, ми не терористи. Ми не захоплюємо банки. І не захоплюємо чужі землі», — сказав президент.

Вимоги щодо гарантій безпеки, висунуті Путіним Україні, Зеленського поставили в глухий кут. «Ми не нападаємо на Росію і не збираємось на неї нападати. Ми в НАТО? Ні. У нас є ядерна зброя? Ні… Які гарантії я маю дати?«- дивується український президент.

Також Зеленський висловився щодо ставлення Путіна до російських солдатів. Особливо вразили главу Української держави завезені росіянами мобільні крематорії. «Несуть крематорії для себе. Це жах. Я не розумію, що це за людина, яка може планувати такі акти геноциду та нацизму. Навіть українська сторона краще ставиться до окупантів, ніж їхнє керівництво», — вважає Зеленський.

Український президент ще раз звернувся до лідерів країн НАТО із закликом закрити небо. «Якщо ви не можете закрити небо зараз, то дайте термін коли… Яка кількість людей має загинути від вибухів, скільки рук, ніг, голів має відлетіти, щоб достукатися до вас? Скажіть скільки, я піду рахувати і чекатимемо цього моменту», — заявив він.

Нагадаємо, раніше Зеленський записав звернення до російської армії і закликав забиратися додому і не виконувати накази командування.

Фото president.gov.ua

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