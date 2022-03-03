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Україна

Готові писати рапорти: білоруські військові відмовляються воювати проти українців

19:04 3 березня 2022
колона техніка

Білоруська військова колона, яка 1 березня зайшла до села Михайло-Коцюбинське Чернігівської області, відмовляється рухатися далі Україною. Про це пише видання ZN.UA з посиланням на джерела.

Зазначається, що у колоні — кілька сотень одиниць техніки. Серед них танки, РСЗВ «Смерч», самохідні установки «Піон», БМП, БТР, бензовози та вантажівки з піхотою. Повідомляється, що командири змушують військових у колоні виконувати наказ.

А Telegram-канал «Вертикаль» з посиланням на дані розвідки повідомляє, що і в Білорусі неподалік міста Гомель солдати відмовилися слідувати в Україну. «Готові писати рапорти, а строковики бояться і не хочуть воювати. Командири кажуть, що вони просто постоять на кордоні, але їм ніхто не вірить. Солдатам погрожують кримінальними справами», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що морги у Білорусі заповнені тілами ліквідованих в Україні кадирівців. Тіла російських військових не поспішають відправляти до РФ, побоюючись масових збурень.

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