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Здаються в полон цілими групами: у СБУ розповіли, як змінився наступальний характер орд окупантів

17:45 3 березня 2022
полонені

Після невдалого бліцкригу і сповільнення наступальної операції в Україні російські військові все частіше здаються в полон. Таку тенденцію підтверджують у СБУ, якій передають окупантів, що здалися.

«Почастішали випадки, коли солдати і офіцери РФ здаються в полон і відмовляються продовжувати наступ. І роблять це цілими організованими групами», — кажуть у СБУ.

Як приклад СБУ наводить випадок у Миколаєві, де захоплені російські десантники не намагалися чинити опір. Частина одразу здалася в полон. Згодом біля Миколаєва добровільно здалися в полон шість російських танкістів.

Нагадаємо, в Україні російським військовим пропонують добровільно здатися в полон і віддати ЗСУ техніку, а натомість отримати матеріальну винагороду. Крім того, з'явилася пропозиція для російських матерів, які захочуть визволити сина-військового з полону та повернути його додому до Росії.

Фото sbu.gov.ua

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