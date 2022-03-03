Виплати можуть перенести: в «Укрпошті» пояснили, що буде із пенсіями в березні

В Україні докладають усіх зусиль, щоб навіть в умовах воєнного стану пенсіонери та соціально незахищені особи отримали належні виплати за березень. «Укрпошта» попереджає, що всі суми обов'язково перерахує, але залежно від активності бойових дій дати виплат можуть бути перенесені.

«Якщо ви отримували пенсії та субсидії через „Укрпошту“, не виїжджали і знаходитесь на своєму постійному місці проживання, будь ласка, чекайте на свою пенсію, соціальну виплату або субсидію вдома або можете забрати її у відділенні відповідно до звичайного графіку», — каже керівництво «Укрпошти».

Тим, хто евакуювався до іншого міста, потрібно буде переоформити виплату на нову адресу. Для цього необхідно зателефонувати до контакт-центру «Укрпошти» (0 800 300 545) або до Пенсійного фонду та передати таку інформацію:

прізвище, ім'я, по батькові отримувача пенсії та/або допомоги;

адресу отримання пенсії/грошової допомоги до березня 2022;

паспортні дані (серія та номер паспорта);

номер телефону одержувача пенсії/допомоги;

спосіб отримання виплати (на відділення або на домашню адресу);

нова адреса доставки: індекс відділення «Укрпошти» або адреса тимчасового проживання.

Якщо пенсія або грошова допомога виплачуються поштовим переказом, необхідно буде отримати SMS з кодом переказу та назвати ці дані оператору.

Нагадаємо, виплати допомоги за березень розпочнуться з 7.03.2022 року. Пенсії вже почали виплачувати відповідно до встановленого графіку.

Фото pixabay.com

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