Пустять на «гарматне м'ясо»: головком ЗСУ Залужний розповів, яку долю окупанти приготували мобілізованим із ОРДЛО

На окупованій частині Донбасу Росія активно роздавала свої паспорти і, як тепер зрозуміло, не просто так, а з чітко визначеною метою. В окупованих районах Донецької та Луганської областей РФ провела мобілізацію, і тепер власників російських паспортів буде кинуто на штурм міст на підконтрольній Україні території. Такі відомості, здобуті українською розвідкою, озвучив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Згідно з отриманими даними, мобілізованих з ОРДЛО включають до складу першого та другого армійських корпусів, підпорядкованих восьмій армії ЗС РФ. Частину мобілізованих перекидають через Ростовську область, Краснодарський край та Крим ближче до Одеси для проведення морської наступальної операції по захопленню міста. Ще частину мобілізованих вивезли до Бєлгорода і потім збираються використовувати як «гарматне м'ясо» при штурмі Києва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на окупованому Донбасі з 2019 року російські паспорти за спрощеною процедурою отримали понад 720 тисяч мешканців.

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