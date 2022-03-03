Життя перемагає смерть: як зареєструвати новонародженого під час війни

З початку російської агресії в Україні зафіксовано чимало випадків, коли пологові будинки стали недоступними для майбутніх матерів. Декілька медичних центрів були пошкоджені обстрілами і вимушено припинили роботу. Були інциденти, коли пологи доводилося приймати у транспорті під час евакуації, в укриттях чи бомбосховищах. У Мінцифри склали інструкцію, як оформляти новонароджених під час війни.

Послуга «єМалятко» щодо оформлення новонароджених наразі недоступна. Щоб зареєструвати дитину, необхідно звернутися до найближчого працюючого відділу РАГС. Для цього потрібно буде виїхати туди, де немає активних бойових дій.

Держреєстрація можлива лише за умови пред'явлення медичного свідоцтва про народження за формою № 103/о. Ця посвідка зазвичай видається пологовим будинком або іншою установою охорони здоров'я, де були прийняті пологи. Якщо ж дитина народилася поза межами пологового будинку, то необхідну форму про перебування новонародженого під наглядом видає лікувальний заклад, куди має звернутися мати.

Отримавши паперову форму № 103/о, можна звертатися до органів РАЦС для реєстрації новонародженого. Там або внесуть запис про народження до державного реєстру, або (якщо доступу до реєстру немає) видадуть паперову форму про держреєстрацію, а до електронного реєстру внесуть відомості протягом 5 робочих днів.

Нагадаємо, гендиректор Національного виставкового центру розповів, що 1 березня у підвалі одного з павільйонів, де було організовано бомбосховище, прийняли пологи.

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