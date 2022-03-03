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Україна

Кинули як худобу і змушують звільнятися заднім числом: загарбники зізналися, як з ними поводиться командування

15:57 3 березня 2022
Росія

У російських військових, закинутих в Україну, поступово з'являється розуміння, що для свого командування вони ніщо інше, як «гарматне м'ясо». Російські військові не можуть ігнорувати той факт, що були залишені напризволяще командуванням на кордоні з Україною. Путінські солдати скаржаться, що чотири дні не їли, сплять на підлозі, чекають на евакуацію та максимально деморалізовані.

Відео про «прозріння» ворожих солдатів розмістив Telegram-канал «Несемось». Російські військові серед іншого обурються, що від них вимагають звільнитися «заднім числом».

«Кинули нас тут, як худобу. Типу на навчання. До**я чому навчили. Тепер хочуть, щоб ми підписали папери і звільнилися заднім числом, типу нас тут не було», — розповіли покинуті солдати. «Нас просто пустили на гарматне м'ясо», — додають військові на відео.

Нагадаємо, незважаючи на вісім днів російської агресії в Україні, РФ все ще намагається приховувати свої втрати у війні. Російські ЗМІ замовчують реальні втрати особового складу армії РФ. Тіла загиблих спалюються в мобільних крематоріях, російські військовослужбовці оголошуються зниклими безвісти.

Відео з допитами путінських військових демонструють, що солдати повністю дезорієнтовані та шоковані масовою загибеллю своїх товаришів по службі. До атак на об'єкти України Росія часто залучає військових без бойового досвіду.

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