Звернення до урядів дружніх країн: негайно заборонить імпорт усіх видів російської та білоруської деревини

Більш ніж 120 правозахисних, екологічних та інших громадських об’єднань закликають уряди заборонити імпорт російської та білоруської деревини. Ось текст їхнього звернення.

«Підтримана Білоруссю Росія веде агресивну окупацію України. Сьогодні восьмий день вторгнення, вже загинули тисячі українських мирних жителів, у тому числі дітей. Росія не гребує обстрілами жилих районів, шкіл, дитячих садків та інших цивільних об’єктів. В наступні дні ситуація стане тільки гіршою.

Російське вторгнення є неможливим без суттєвих фінансових ресурсів. Як Росія, так і Білорусь сильно залежать від експорту природних ресурсів, включаючи деревину та продукти з неї, такі як палети, вироби з целюлози та меблі. В 2021 році обидві країни експортували деревини та продуктів з неї на понад 16 мільярдів доларів. Ця величезна сума є важливою для військових дій Росії — вона допомагає екіпірувати російських солдатів, заправляти їхні танки, виробляти їхні бомби.

Країни, що підтримують Україну, — США, ЄС, Японія та інші — також споживають велику кількість російської та білоруської деревини. Споживачами є багатьомільярдні компанії, такі як IKEA, Egger, Mondi, Kronospan та інші. Друзі України вже запровадили окремі економічні санкції проти Росії та Білорусі, але цього замало для зупинки щоденних смертей та знищень.

Саме тому більш ніж 120 екологічних, правоохоронних, антикорупційних та інших громадських об’єднань та активістів з України, Білорусі, США, Великобританії, Грузії, Молдови, Польщі, Німеччини та інших європейських країн звернулися до урядів дружніх до України країни з вимогою негайно заборонити імпорт усіх видів російської та білоруської деревини та товарів з неї.

Вони також звернулися до систем сертифікації деревини FSC (Forest Stewardship Council), PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification) та SBP (Sustainable Biomass Programme) з вимогою призупинити сертифікацію російської та білоруської деревини, так як стале ведення лісового господарства не може передбачати вторгнення до мирної держави.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України також офіційно звернулося до європейських країн з вимогою заборонити імпорт російської деревини.

Будь-які зволікання із забороною такого імпорту — це ще більше смертей в Україні".

Раніше «ФАКТИ» писали, що у Німеччині заарештовано яхту російського мільярдера Усманова, а у Франції — яхту Сечіна.

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