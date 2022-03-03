У Києві проблема з вивезенням сміття: влада звернулася до жителів міста

У Києві з початком бойових дій виникла проблема зі сміттям. Вивезення з міста побутових відходів було ускладнене через комендантську годину, періодичні повітряні тривоги, але найсуттєвішим фактором стало те, що в сміттєвивізних компаніях просто не вистачає водіїв вантажного спецтранспорту. Як повідомляють у КМДА, значна частина чоловіків-водіїв зараз залучена до лав ЗСУ та територіальної оборони.

З 28 лютого на вулиці Києва повернулися сміттєвози, але міська влада просить мешканців максимально взяти участь у приведенні міста до придатного для життя стану. В умовах, що склалися, пропонується почати сортувати сміття і викидати в баки виключно органічні відходи та засоби гігієни.

З іншими видами сміття пропонується вчинити так:

Папір, картон. Виділити спеціальне місце в будинку/квартирі та поки не викидати.

Виділити спеціальне місце в будинку/квартирі та поки не викидати. Пластик. Упаковки від продуктів вимити. Пластикові пляшки спресувати. Поки що складувати пластикові відходи в будинку/квартирі.

Упаковки від продуктів вимити. Пластикові пляшки спресувати. Поки що складувати пластикові відходи в будинку/квартирі. Скло. Складати у спеціально відведеному місці у вимитому та висушеному стані.

Крім того, жителів активно закликають викидати сміття в міцних, щільно зав'язаних пакетах, щоб воно не опинялося поза баком.

Нагадаємо, раніше компанії, які надають комунальні послуги, підтвердили, що в умовах воєнного стану комуналку можна оплачувати «за можливістю», жодних санкцій для неплатників не передбачено.

Фото pixabay.com

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