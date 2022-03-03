Тим, хто потребує допомоги: адреси волонтерських телеграм-каналів

Українська волонтерська служба опублікувала адреси волонтерських телеграм-каналів для тих, хто потрібує допомоги в Україні:

Волонтерський тг-канал — https://t.me/VolunteerCountry

Чат взаємодопомоги — https://t.me/VolunteerTalks

Київ — https://t.me/VolunteerTalksKyiv

Бровари — https://t.me/VolunteerTalksBrovary

Вінниця — https://t.me/VolunteerTalksVIN

Жмеринка — https://t.me/VolunteerTalksZmerynka

Дніпро — https://t.me/VolunteerTalksDnipro

Кривий Ріг — https://t.me/VolunteerTalksKryvyiRih

Кам’янське — https://t.me/VolunteerTalksKamianske

Житомир — https://t.me/VolunteerTalksZhytomyr

Запоріжжя — https://t.me/VolunteerTalksZP

Мелітополь — https://t.me/VolunteerTalksMelitopol

Івано-Франківськ — https://t.me/VolunteerTalksIF

Схід — https://t.me/VolunteerTalksShid

Краматорськ — https://t.me/VolunteerTalksKramatorsk

Маріуполь — https://t.me/VolunteerTalksMariupol

Кропивницький — https://t.me/VolunteerTalksKrp

Луцьк — https://t.me/VolunteerTalksLutsk

Львів — https://t.me/VolunteerTalksLviv

Дрогобич — https://t.me/VolunteerTalksDrohobych

Миколаїв — https://t.me/VolunteerTalksMykolaiv

Одеса — https://t.me/VolunteerTalksOdesa

Полтава — https://t.me/VolunteerTalksPoltava

Кременчук — https://t.me/VolunteerTalksKremenchuk

Горішні Плавні — https://t.me/VolunteerTalksGorishniPlavni

Рівне — https://t.me/VolunteerTalksRivne

Суми — https://t.me/VolunteerTalksSumy

Тернопіль — https://t.me/VolunteerTalksTernopil

Ужгород — https://t.me/VolunteerTalksUzhgorod

Харків — https://t.me/VolunteerTalksKharkiv

Херсон — https://t.me/VolunteerTalksKherson

Хмельницький — https://t.me/VolunteerTalksKhmelnytskyi

Черкаси — https://t.me/VolunteerTalksCherkasy

Чернівці — https://t.me/VolunteerTalksChernivtsi

Чернігів — https://t.me/VolunteerTalksChernihiv

Ірпінь- https://t.me/VolunteerTalksIrpin

Острог — https://t.me/VolunteerTalksOstroh

Олександрія — https://t.me/VolunteerTalksOleksandriia

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Також відомо, що «Нова пошта» відкрила прийом гуманітарної допомоги у відділеннях. Там повідомили:

«Будь-хто може безкоштовно відправити: продукти тривалого зберігання; медикаменти; засоби особистої гігієни; інші необхідні речі для тероборони, волонтерів та всіх людей у скруті.

Просто принесіть ваш гуманітарний вантаж у відділення «Нової пошти», яке на цю мить працює (список відділень) (https://novaposhta.ua/office/list).

Не вказуйте конкретного адресата. «Нова пошта» направить допомогу туди, де наразі її потребують найбільше".

Раніше «ФАКТИ» писали, що в Україні запустили мобільний додаток «Повітряна тривога».

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