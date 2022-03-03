Тим, хто потребує допомоги: адреси волонтерських телеграм-каналів
Українська волонтерська служба опублікувала адреси волонтерських телеграм-каналів для тих, хто потрібує допомоги в Україні:
Волонтерський тг-канал — https://t.me/VolunteerCountry
Чат взаємодопомоги — https://t.me/VolunteerTalks
Київ — https://t.me/VolunteerTalksKyiv
Бровари — https://t.me/VolunteerTalksBrovary
Вінниця — https://t.me/VolunteerTalksVIN
Жмеринка — https://t.me/VolunteerTalksZmerynka
Дніпро — https://t.me/VolunteerTalksDnipro
Кривий Ріг — https://t.me/VolunteerTalksKryvyiRih
Кам’янське — https://t.me/VolunteerTalksKamianske
Житомир — https://t.me/VolunteerTalksZhytomyr
Запоріжжя — https://t.me/VolunteerTalksZP
Мелітополь — https://t.me/VolunteerTalksMelitopol
Івано-Франківськ — https://t.me/VolunteerTalksIF
Схід — https://t.me/VolunteerTalksShid
Краматорськ — https://t.me/VolunteerTalksKramatorsk
Маріуполь — https://t.me/VolunteerTalksMariupol
Кропивницький — https://t.me/VolunteerTalksKrp
Луцьк — https://t.me/VolunteerTalksLutsk
Львів — https://t.me/VolunteerTalksLviv
Дрогобич — https://t.me/VolunteerTalksDrohobych
Миколаїв — https://t.me/VolunteerTalksMykolaiv
Одеса — https://t.me/VolunteerTalksOdesa
Полтава — https://t.me/VolunteerTalksPoltava
Кременчук — https://t.me/VolunteerTalksKremenchuk
Горішні Плавні — https://t.me/VolunteerTalksGorishniPlavni
Рівне — https://t.me/VolunteerTalksRivne
Суми — https://t.me/VolunteerTalksSumy
Тернопіль — https://t.me/VolunteerTalksTernopil
Ужгород — https://t.me/VolunteerTalksUzhgorod
Харків — https://t.me/VolunteerTalksKharkiv
Херсон — https://t.me/VolunteerTalksKherson
Хмельницький — https://t.me/VolunteerTalksKhmelnytskyi
Черкаси — https://t.me/VolunteerTalksCherkasy
Чернівці — https://t.me/VolunteerTalksChernivtsi
Чернігів — https://t.me/VolunteerTalksChernihiv
Ірпінь- https://t.me/VolunteerTalksIrpin
Острог — https://t.me/VolunteerTalksOstroh
Олександрія — https://t.me/VolunteerTalksOleksandriia
Читайте також: До уваги киян: мобільні телефонні номери поліції всіх районів столиці на випадок проблем зі зв'язком
Також відомо, що «Нова пошта» відкрила прийом гуманітарної допомоги у відділеннях. Там повідомили:
«Будь-хто може безкоштовно відправити: продукти тривалого зберігання; медикаменти; засоби особистої гігієни; інші необхідні речі для тероборони, волонтерів та всіх людей у скруті.
Просто принесіть ваш гуманітарний вантаж у відділення «Нової пошти», яке на цю мить працює (список відділень) (https://novaposhta.ua/office/list).
Не вказуйте конкретного адресата. «Нова пошта» направить допомогу туди, де наразі її потребують найбільше".
Раніше «ФАКТИ» писали, що в Україні запустили мобільний додаток «Повітряна тривога».66
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter