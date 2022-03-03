Окупанти, що відступають, розстріляли голову Гостомельської ОТГ

Російські окупанти розстріляли голову Гостомельської ОТГ Юрія Приліпка, повідомив український політолог та співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко.

Про трагедію Романенко дізнався від очевидців. За їхніми словами, загарбники зайшли у двір будинку Приліпка та застрелили його.

Романенко повідомляє, що зараз ЗСУ зайшли в аеропорт Гостомелю й женуть кадировців з Бучі Варшавською трасою. Бої йдуть біля шляхопроводу між Ворзелем та Бучею.

Політолог також опублікував відео з Бучі після бою.

«На що варвари перетворили процвітаючу Бучу! І кінь ще говоритиме про якісь умови? Ішаки тупорилі!» — обурюється Романенко.

У Бучі ЗСУ вже підняли український прапор. У місті відновлено енергопостачання. Аварійні бригади ДТЕК оперативно підключили підстанції Гостомель, Бишев та Гореничі.

Продовжуються роботи з відновлення електропостачання решти будівель міста та навколишніх населених пунктів.

З Бучі та Ірпеня вже вивезли жінок та дітей. Залізницею відправили майже півтори тисячі людей. Ще 250 людей змогли вивезти автобусами. Усі вони прямують у західні регіони країни.

Для мешканців Ірпеня й Бучі, що залишилися, везуть 6 фур з продуктами харчування, пише голова Київської ОДА Олексій Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні масованого обстрілу російськими ракетами зазнав Чернігів. Постраждали люди, зруйновані багатоповерхівки, навколо яких не було жодних військових об'єктів. Уранці під ракетний удар потрапила Чернігівська нафтобаза.

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