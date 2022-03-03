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Окупанти завдали потужного удару по житлових багатоповерхівках у центрі Чернігова (фото, відео)

14:03 3 березня 2022
Чернігів

У четвер, 3 березня, російські окупанти завдали масованого удару по Чернігову. Близько 12.15 російські ракети обрушилися на багатоповерховий житловий масив у центрі міста, повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.

«Багато багатоквартирних будинків пошкоджено, вибито вікна, пошкоджено стіни, покрівлі, балкони, подекуди знищено стіни та перекриття «, — пише Чаус.

Чиновник уточнив, що поблизу немає жодних військових об'єктів. Поруч знаходяться лікарні, кілька шкіл та дитсадків, десятки багатоповерхівок.

 

 

 

Наразі на місці обстрілу працюють рятувальники. Інформація про жертв та постраждалих уточнюється.


Селище Яківлівка у Харківській області окупанти РФ знищили повністю. Вбито щонайменше 3 особи, 2 з них — цивільні. 8 людей отримали поранення та були доставлені до лікарні. Розбито 45 будинків, 21 з них зруйновано повністю, повідомила генпрокурорка Ірина Венедиктова.

Нагадаємо, сьогодні вранці окупанти обстріляли нафтобазу під Черніговом. Горіло 30 тисяч кубічних метрів дизельного пального.

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