Окупаційні війська зупинено, або ж вони відступають на всіх напрямках, — Генштаб ЗСУ

Збройні Сили України продовжують тіснити ворога, який використовуючи мирне населення у якості живого щита, беручи заручників, все еще намагається чинити опір. Про це йдеться в новому зведенні Генерального штабу.

Так, на Волинському напрямку ворог силами до 2 БТГр перейшов до оборонних дій і намагається утриматися на рубежі Бігунь, Овруч, Пірожки, Різня, Українка.

На Поліссі окупанти зосередили основні зусилля на Київському напрямку, несуть втрати в особовому складі та техніці, але не полишають спроб блокувати Київ з північного та північно-західного напрямків.

На напрямку Коростеня противник поніс значні втрати і зупинився. Наступальних дій не здійснює.

На Сіверщині противник силами 41 загальновійськової армії, 90 танкової дивізії центрального військового округу ЗС РФ на напрямку Чернігів — Київ силами до 5 БТГр, 2 ТГр РВіА намагається утриматись в районах населених пунктів Любеч, Мена. Одночасно, силами 2 БТГр просувається у напрямку Коцюбинське — Гончарівське (Київ).

На Київському напрямку окупаційні війська змушені вводити в операцію резерви. Для відновлення наступу в напрямку Києва введено додатково одну БТГр. 7 БТГр, 3 ТГр РВіА, ТГр РХБз 6 загальновійськової армії центрального воєнного округу ЗС РФ, 2 загальновійськова армія ЗС РФ продовжують спроби відновити наступальні дії на Ніжинському та Прилуцькому напрямках. А на напрямку Перемога — Бровари висуваються до двох БТГр зі складу 2 загальновійськової армії центрального військового округу ЗС РФ.

На Слобожанщині ворожі війська зі складу 1-ї танкової армії ЗС РФ, 6-ї та 20-ї загальновійськової армії після незаконного перетину державного кордону України зупинені на рубежі в районах населених пунктів Охтирка, Богодухів, Чугуїв, Шевченкове.

На Сумському напрямку до двох БТГр зі складу 200 омсбр (14 АК ПФ) та 90 (до двох БТГр) продовжує утримати в облозі населені пункти Суми, Лебедин та Охтирка.

На Харківському напрямку противник силами до шести БТГр був змушений перейти до оборони. Силами до трьох БТГр імовірно здійснить чергову спробу оточити Харків з півдня.

На Сватівському напрямку силами до двох БТГр, імовірно, здійснить спробу наступу в напрямку на ІЗЮМ та закріпитись на будь-яких рубежах. Основна причина таких дій — продовження наступу в напрямках Дніпра та Запоріжжя.

На Донеччині Маріуполь стійко тримається, адміністративні кордони Донецької та Луганської областей для ворога — недосяжні.

На Таврійському напрямку противник здійснив введення частини оперативних резервів — до БТГр, намагається продовжити наступ у напрямку Запоріжжя, частиною сил — на Маріуполь.

На Сумщині підрозділи Збройних Сил України передовою групою вийшли рубежі по лінії державного кордону.

«Деморалізований ворог продовжує нести втрати!» — констатують в Генштабі.

Нагадаємо, напередодні здалися в полон українським захисникам «легендарні» таманські танкісти. А в російській соцмережі повідомили про загибель в Україні російського гвардії генерал-майора, заступника командувача 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу Андрія Суховецького.

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