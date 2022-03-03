Російські окупанти повністю зайняли будівлю Херсонської облдержадміністрації, повідомив голова ОДА Геннадій Лагута.

Але обласний штаб, за словами Лагути, продовжує працювати й чекає на гуманітарну допомогу.

«Обласний оперативний штаб продовжує працювати й вирішувати актуальні питання допомоги мешканцям області. Чекаємо на гуманітарну допомогу», — пише Лагута.

Чиновник закликає не вірити фейкам та не панікувати.

«Ми працюємо відповідно до регламенту роботи оперативного штабу», — пише голова Херсонської ОДА.

Нагадаємо, українські прикордонники разом з ЗСУ вийшли до кордону з РФ у Сумській області.

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