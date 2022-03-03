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Кличко погрожував конфіскацією автомобілів, кинутих біля київського залізничного вокзалу

12:38 3 березня 2022
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Мер Києва Віталій Кличко просить киян не залишати масово свої автомобілі біля залізничного вокзалу. З вокзалу йде евакуація дітей та жінок. А машини блокують під'їзд до вокзалу.

За словами мера, зараз покинуті автомобілі евакуюють на вулиці, що знаходяться поруч з вокзалом — Жилянську, Саксаганського та інші. Якщо власники не приберуть свої авто, їх конфіскують на потреби армії.

«Військова адміністрація попереджає, що безконтрольно залишені на Привокзальній площі автомобілі, які блокують проїзд та швидку евакуацію, можуть бути конфісковані на потреби оборони та захисту Києва. Тож не залишайте свої авто там, де вони заважають!» — заявив мер.

Нагадаємо, вчора в районі Південного вокзалу українські ППО збили ракету окупантів. У цей час у будівлі вокзалу та на пероні було багато жінок, дітей та літніх киян, які хотіли евакуюватися на захід країни.

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