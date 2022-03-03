Як працює громадський транспорт у Києві 3 березня: дані КМДА

У Києві 3 березня з 08:00 до 19:00 працюють і метрополітен, у режимі перевезень пасажирів, і деякі види наземного транспорту. Одночасно підземні станції метро цілодобово функціонують як укриття. Для сполучення між лівим та правим берегами відкриті Північний та Дарницький мости. Південний перекрито.

Рух метрополітену організовано:

Червона лінія: від ст. «Шулявська» до ст. «Університет».

Синя лінія: від ст. «Героїв Дніпра» до ст. «Теремки». Без зупинки на станціях: Майдан Незалежності, Площа Льва Толстого.

Зелена лінія: від ст. «Сирець» до ст. «Видубичі». Без зупинки на станціях: «Палац спорту», «Кловська», «Золоті ворота».

Також працює ділянка «Славутич» — «Червоний хутір».

Орієнтовний інтервал руху: 40 хвилин.

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Щодо автобусних перевезень, їх потрібно уважно відстежувати, адже у маршрути внесені зміни.

Автобусні маршрути, у роботу яких внесено зміни:

№ 21 — від вул. Милославської до вул. Каштанової;

№ 73 — від вул. Милославської до вул. Каштанової;

№ 101 — від вул. Милославській до ж.м. Райдужний;

№ 103 — від вул. Світлицького до вул. Єфремова через пл. Марченка;

№ 51 — через Дарницький міст;

№ 55 — через Дарницький міст;

№ 115 — через Дарницький міст;

№ 114 — від Милославської до ж.м. Райдужний;

№ 69 — від Палацу Спорту до вул. Гната Юри;

№ 90 — від вул. Туполєва до вул. Гната Юри;

№ 22 — через Дарницький міст;

№ 91 — через Дарницький міст;

№ 118 — від Політехнічного інституту — до мосту Патона.

Рух автобусних маршрутів №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 78, 88, 100, 104 тимчасово не відбувається.

Інший громадський транспорт працює за постійними схемами.

Тролейбусні маршрути

Організована робота:

тролейбусного маршруту від вул. м. «Васильківська» до вул. Смолича;

Рух інших маршрутів тимчасово не відбувється.

Щоправда, на лінії вийшли трамваї.

Організовано роботу трамвайних маршрутів №№ 2, 8К, 22К, 29К, 33А — за постійними схемами.

Крім того, організовано трамвайне сполучення на ділянці «Подільське ТРЕД — Контрактова площа»;

Рух інших маршрутів тимчасово не відбувається.

Слід звернути увагу на те, що в роботу маршрутів громадського транспорту можуть бути внесені оперативні зміни.

Зрештою, міська влада закликає не пересуватися містом без нагальної необхідності!

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