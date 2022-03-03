У новому відеозверненні президент України Володимир Зеленський знову звернувся до російських військових зі словами «Ідіть додому!». Президент також нагадав окупантам про розплату за те, що вони зробили з українськими містами та селами.

«Нас стільки разів хотіли знищити. Не змогли. Ми пройшли стільки! І якщо хтось думає, що, здолавши все це, українці злякаються, зламаються чи здадуться — він нічого не знає про Україну. І йому нічого робити в Україні. Іди до себе додому. Захищати російськомовних людей. Не у всьому світі, а у власній країні», — сказав президент.

Зеленський звернувся до керівництва РФ зі словами про те, що Україна буде вимагати виплатити матеріальні збитки за руйнівні дії окупаційних військ.

«Ми відновимо кожен будинок, кожну вулицю, кожне місто. І говоримо Росії: «Вчіть слова «репарації» та «контрибуції». Ви відшкодуєте нам усе, що зробили проти нашої держави, проти кожного українця. У повному обсязі» — заявив Зеленський.

Президент також анонсував грошову допомогу громадянам, які втратили роботу через російську агресію. Вона становитиме 6500 гривень й виплачуватиметься без жодних умов.

Нагадаємо, за 7 днів війни в Україні загинуло близько 9 тисяч російських солдатів та офіцерів. «Укрзалізниця» надала ЗСУ вагони-рефрижератори для вивезення загиблих окупантів з території України.

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