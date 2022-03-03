Українські кібервійська повідомили, что знайшли людину, яка видавала себе за захопленого росіянами українця з острова Зміїний Руслана Муренка.

«Росіяни показали „захопленого в полон“ Руслана Муренка, „бійця ЗСУ“ зі Зміїного. Людину в кадрі звуть Євген Євгенійович Малохрено. Колишній громадянин України, тепер громадянин РФ. Народився 20 січня 1974 року. Адреса: Севастополь, вул. Морської Піхоти, 22 кв. 16. Тел. +7−978−803−67−57. Це алкоголік, водій КамАЗа, б'є жінку, за що час від часу потрапляє під суд. І ще він поганий актор».

Раніше «ФАКТИ» писали, що окупанти обстріляли нафтобазу під Черніговом.

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