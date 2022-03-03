ЗСУ вийшли на кордон з Росією, — Данілов

Українські прикордонники 5-го прикордонного загону передовою групою спільно з підрозділами ЗСУ вийшли на лінію державного кордону України у Сумській області. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

«На сьомий день війни з агресивною державою-терористом Росією прикордонники 5-го прикордонного загону передовою групою спільно з підрозділами Збройних Сил України вийшли на лінію державного кордону України на Сумщині», — йдеться у повідомленні.

Данілов зазначив, що протягом доби російським окупаційним військам не вдалося значно просунутися на жодному з напрямків, наступ було зупинено.

Тому Кремль пішов на зміну тактики, розпочавши масовані обстріли житлових кварталів та об'єктів цивільної інфраструктури у десятках міст. Під обстріл потрапили Київ, Чернігів, Херсон, Харків. Загарбники використовують заборонене Женевською конвенцією озброєння.

Зараз, за словами Данилова, найгарячіший напрямок — одеський. В Одесі, як і по всій Україні, на окупанта чекають не з квітами, а з вогнем, барикадами та коктейлями.

Нагадаємо, сьогодні над містом Ірпінь на Київщині українські льотчики збили російський багатоцільовий винищувач Су-30.

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