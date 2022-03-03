В Україні загинув російський генерал

В Україні знищено російського гвардії генерал-майора, заступника командувача 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу Андрія Суховецького. Про це в мережі повідомив його товариш по службі Сергій Чипілєв.

Відомо, що Суховецького було ліквідовано 2 березня, а на 5 березня призначено його похорон у Новосибірську.

З коментарів під постом видно, що в Росії досі не вірять ні у реальність бойових дій в Україні, ні і в те, що їхній «побратим» може загинути.

Відомо, що на посаду заступника командувача командира 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу Суховецького було призначено у жовтні 2021 року. Місце служби — Новосибірськ. Попереднє місце служби генерал-майора, як свідчать дані Вікіпедії — 7-ма гвардійська десантно-штурмова Червонопрапорна, орденів Суворова та Кутузова дивізія (гірська) — військове з'єднання Повітряно-десантних військ Збройних Сил РФ у Південному військовому окрузі.

Нагадаємо, напередодні вперше військові злочинці РФ визнали факт масової смерті та поранень власних солдатів. Міноборони РФ оприлюднило інформацію про втрати своєї армії в Україні: 498 загиблих та 1597 поранених. Насправді втрати окупантів зовсім інші і вже перевищують 9 тисяч. «Укрзалізниця» надала ЗСУ 20 товарних вагонів для вивезення трупів російських солдатів з нашої території.

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