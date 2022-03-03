«Легендарні» таманські танкісти здалися в полон (відео)

3 березня в полон здалися відразу 22 танкісти зі складу 2-ї гвардійської Таманської танкової дивізії на чолі із замкомандиром 1-го танкового полку з озброєння та з командиром танкового батальйону цього ж полку. «Це одна з елітних бойових частин РФ, яка завжди присутня на будь-якому параді та показусі, уособлюють міць російської армії. Проте навіть Таманська дивізія кидає десятки одиниць бойової техніки та масово здається в полон після ефективних контратак української армії», — пише журналіст Юрій Бутусов.

«Горе-вояки виглядають як бомжі», — коментують відео люди.

Раніше «ФАКТИ» писали, що окупанти обстріляли нафтобазу під Черніговом.

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