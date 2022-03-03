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Україна

Над Ірпенем під Києвом збили російський винищувач Су-30

11:17 3 березня 2022
винищувач, що горить

Над містом Ірпінь у Київській області, де тривають бої з окупантами, збито російський винищувач Су-30 — чудова робота одного з розрахунків зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони Української армії. Про це з посиланням на головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного повідомив на своїй сторінці в Telegram Генеральний штаб ЗСУ.

Нагадаємо, що в ніч на середу, 2 березня, українська ППО в Київській області знищила два російські винищувачі Су-35С.

Читайте також: ЗСУ збили другий Іл-76 з російськими десантниками, — командування Повітряних сил

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винищувач, що горить

Над Ірпенем під Києвом збили російський винищувач Су-30

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