Над Ірпенем під Києвом збили російський винищувач Су-30

Над містом Ірпінь у Київській області, де тривають бої з окупантами, збито російський винищувач Су-30 — чудова робота одного з розрахунків зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони Української армії. Про це з посиланням на головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного повідомив на своїй сторінці в Telegram Генеральний штаб ЗСУ.

Нагадаємо, що в ніч на середу, 2 березня, українська ППО в Київській області знищила два російські винищувачі Су-35С.

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