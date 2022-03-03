«Укрзалізниця» надала ЗСУ 20 товарних вагонів для вивезення трупів російських солдатів

«Укрзалізниця» надала Збройним Силам України вагони-рефрижератори для вивезення загиблих російських окупантів.

20 вагонів подали на станції Фастів, Одеса-Застава, Подільськ, Мерефа, Запоріжжя.

«Вантажопідйомність одного вагона-рефрижератора 50 тонн, тобто зможемо вивезти 10 тисяч убитих солдатів російської окупаційної армії», — повідомили у відомстві, додавши, що зараз вагони вже перебувають на станціях, чекаючи повного навантаження.

Крім того, «Укрзалізниця» розробляє регламент руху таких поїздів на санітарній відстані від інших поїздів та населених пунктів.

У відомстві додали, що ці рефрижератори будуть використовуватись лише для перевезення вбитих окупантів російської армії. Загиблі українські солдати евакуюються силами ЗСУ без застосування рухомого складу УЗ.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» скасувала квитки на евакуаційні потяги, що прямують зі сходу на захід України.

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