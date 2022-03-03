«Укрзалізниця» скасувала квитки на евакуаційні потяги

В умовах повномасштабного російського вторгнення «Укрзалізниця» закриває продаж квитків у напрямку західних областей України та робить усі рейси зі сходу на захід евакуаційними.

Відомство публікує графіки поїздів:

№½ Костянтинівка — Івано-Франківськ

№¾ Запоріжжя — Ужгород

№ 5/6 Маріуполь — Рахів

№ 7/8 Київ — Чернівці

№ 15/16 Харків — Рахів

№ 17/18 Харків — Ужгород

№ 21/22 Харків — Трускавець

№ 25/26 Одеса — Рахів

№ 29/30 Київ — Ужгород

№ 31/32 Кривий Ріг — Ужгород

№ 35/36 Одеса — Перемишль

№ 37/38 Одеса — Ужгород

№ 41/42 Дніпро — Трускавець

№ 45/46 Краматорськ — Ужгород

№ 49/50 Київ — Трускавець

№ 55/56 Київ — Рахів

№ 57/59-№ 58/60 Київ — Ворохта, Чоп

№ 77/78 Одеса — Ковель

№ 81/82 Київ — Ужгород

№ 85/87−86/88 Новоолексіївка — Львів, Ковель (курсує у Запоріжжі)

№ 91/92 Київ — Львів

№ 95/96 Київ — Рахів

№ 97/98 Київ — Ковель

№ 114/113−142/141 Лиман — Львів

№ 119/120 Запоріжжя — Львів

№ 129/130 Кременчук — Ворохта

№ 149/150 Полтава — Чернівці

№ 135/136 Одеса — Чернівці

№ 249/250 Київ — Чернівці

№ 749/750 Київ — Івано-Франківськ

№ 705 Дарниця — Київ Пас — Львів

№ 715 Дарниця — Київ Пас — Львів

№ 723 Харків — Львів

№ 747 Київ — Тернопіль.

«Посадка на всі евакуаційні поїзди пріоритетна для дітей, жінок та людей похилого віку. Час відправлення та маршрут поїздів може змінюватись в залежності від оперативної ситуації «, — повідомили в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, вчора ввечері ракету, випущену російськими окупантами, було збито силами ППО в районі Південного вокзалу в Києві. Сильні вибухи чули у різних районах міста. У цей час з київського залізничного вокзалу вирушали потяги з біженцями.

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