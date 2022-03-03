«Укрзалізниця» скасувала квитки на евакуаційні потяги
В умовах повномасштабного російського вторгнення «Укрзалізниця» закриває продаж квитків у напрямку західних областей України та робить усі рейси зі сходу на захід евакуаційними.
Відомство публікує графіки поїздів:
№½ Костянтинівка — Івано-Франківськ
№¾ Запоріжжя — Ужгород
№ 5/6 Маріуполь — Рахів
№ 7/8 Київ — Чернівці
№ 15/16 Харків — Рахів
№ 17/18 Харків — Ужгород
№ 21/22 Харків — Трускавець
№ 25/26 Одеса — Рахів
№ 29/30 Київ — Ужгород
№ 31/32 Кривий Ріг — Ужгород
№ 35/36 Одеса — Перемишль
№ 37/38 Одеса — Ужгород
№ 41/42 Дніпро — Трускавець
№ 45/46 Краматорськ — Ужгород
№ 49/50 Київ — Трускавець
№ 55/56 Київ — Рахів
№ 57/59-№ 58/60 Київ — Ворохта, Чоп
№ 77/78 Одеса — Ковель
№ 81/82 Київ — Ужгород
№ 85/87−86/88 Новоолексіївка — Львів, Ковель (курсує у Запоріжжі)
№ 91/92 Київ — Львів
№ 95/96 Київ — Рахів
№ 97/98 Київ — Ковель
№ 114/113−142/141 Лиман — Львів
№ 119/120 Запоріжжя — Львів
№ 129/130 Кременчук — Ворохта
№ 149/150 Полтава — Чернівці
№ 135/136 Одеса — Чернівці
№ 249/250 Київ — Чернівці
№ 749/750 Київ — Івано-Франківськ
№ 705 Дарниця — Київ Пас — Львів
№ 715 Дарниця — Київ Пас — Львів
№ 723 Харків — Львів
№ 747 Київ — Тернопіль.
«Посадка на всі евакуаційні поїзди пріоритетна для дітей, жінок та людей похилого віку. Час відправлення та маршрут поїздів може змінюватись в залежності від оперативної ситуації «, — повідомили в «Укрзалізниці».
Нагадаємо, вчора ввечері ракету, випущену російськими окупантами, було збито силами ППО в районі Південного вокзалу в Києві. Сильні вибухи чули у різних районах міста. У цей час з київського залізничного вокзалу вирушали потяги з біженцями.399
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