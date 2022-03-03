До уваги киян: мобільні телефонні номери поліції всіх районів столиці на випадок проблем зі зв'язком

В умовах воєнного стану, коли виникають періодичні проблеми з дзвінками на спецлінію «102» у зв'язку з її навантаженням, у поліції Києва опублікували резервні номери, за якими люди можуть звертатися за допомогою.

Телефон столичного главку поліції — 672 311 868 та територіальних підрозділів:

Голосіївське УП — 6 342 543 99

Дарницьке УП — 676 506 921

Деснянське УП — 676 506 922

Дніпровське УП — 676 506 923

Оболонське УП — 671 241 949

Печерське УП — 676 392 835

Подільське УП — 978 938 414

Святошинське УП — 098 734 0646

Солом'янське УП — 731 044 138

Шевченківське УП — 6 765 069 24

Управління поліції у метрополітені — 964 901 698

У поліції Харківської області змінилися телефонні номери чергової частини обласного главку. Вчора рашистські окупанти зруйнували будівлю обласного управління поліції. Але харківські поліцейські продовжують бити окупантів.

Про надзвичайні події у Харкові люди можуть повідомити за телефонами: +38(066) 458 46 16; +38 (066) 768 05 06; +38 (067) 924 76 20.

Нагадаємо, Харків уже кілька днів поспіль зазнає ракетних ударів путінських загарбників. Місто обстрілюють «Смерчами», «Градами», кидають бомби. Але Харків не здається. Коли нема ударів, комунальники ремонтують пошкоджену інфраструктуру. Мерія та волонтери намагаються забезпечити людей продуктами, водою, медикаментами.

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