«Ніхто ні в Росії, ні на Заході не вірив, що ми протримаємося тиждень», — Резніков

Україна восьмий день відбиває атаки путінських окупантів. Міністр оборони Олексій Резніков у своєму зверненні зазначив, що 24 лютого, коли окупанти розпочали повномасштабне вторгнення, дві третини населення нашої країни вірили, що Україна зможе встояти. Сьогодні таких людей майже 90%.

«Шановні українці!

Раніше я навіть не замислювався, скільки годин у тижні? Виявилося — 168.168 годин. Вже цілий тиждень Україна дає відсіч російським окупантам.

Ніхто. Усвідомте це. Ніхто. Ні в Росії, ні на Заході не вірив, що ми протримаємося тиждень.

Єдині, хто вірив — це ми з вами. Дві третини українців до 24 лютого були впевнені, що у випадку повномасштабного вторгнення Росії ми вистоїмо. Сьогодні таких — майже 90%.

Це результат героїзму наших захисників і захисниць. Це результат професійних дій нашого командування. Це самовідданість кожного з вас.

Наші медики, рятувальники, комунальники, залізничники, журналісти, фінансисти тримають свій фронт. Країна не зупинилася і бореться.

Хочу особливо відзначити голів військово-цивільних адміністрацій та мерів, які сьогодні на передовій. Чернігів, Суми, Конотоп, Харків, Маріуполь, Херсон, Миколаїв — це форпости Європи.

Наша армія вже знищила тисячі окупантів. І стільки ворожої техніки, що можна було б озброїти армії кількох країн.

Можливості наших Збройних Сил зростають, надходить допомога. На багатьох ділянках блискуче себе проявили бійці тероборони.

Наші повітряні аси вже стали легендами. Десантники, піхота, артилерія — усі доводять, що українці — найкращі.

Вчора я закликав громадян до тотального спротиву. Треба знищити комунікації ворога. Ці метастази, які він намагається протягнути по нашій землі.

Російські окупанти злякалися ганебної поразки і почали вчиняти злочини проти людяності. Вони обстрілюють лікарні, вбивають жінок та дітей. Це вже не армія — це звичайні боягузи і терористи.

Попереду ще багато випробувань. Буде кров, сльози, біль.

Але зараз як ніколи у нас є усі підстави бути впевненим у собі. І у тих, хто поряд. Ми обов’язково переможемо. Слава Україні!"

Згідно з результатами опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» 1 березня:

- 90% українців вірять у те, що Україна зможе відбити напад Росії;

- 98% опитаних підтримують діяльність Збройних Сил України;

- 93% підтримують діяльність президента України Володимира Зеленського;

- 84% підтримують дії голів міських мерій.

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що за 7 днів війни противник не зміг досягти здійснення своїх планів на всіх напрямках фронту. Українські військові відбивають атаки ворога, знищують його техніку, особовий склад, беруть у полон російських окупантів. Число загиблих серед росіян понад 6 тисяч.

477

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter