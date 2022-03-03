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Україна

Хто є хто: ексмер Києва Черновецький привітав війну в Україні

8:59 3 березня 2022
Черновецький

Колишній мер Києва Леонід Черновецький, який нині проживає за межами України, висловився з приводу ситуації в нашій країні та російської агресії.

На його думку, припинення дипломатичних відносин з Росією призведе до великих людських страждань. Він вважає, що Україна не може виграти війну у Росії. За словами Черновецького, з російською армією воює жменька націоналістів. Він пропонує не слухати зведення з фронту, вважаючи, що влада дурить людей.

«Війна, — коли одна країна хоче захопити іншу! Наразі йдуть удари по військових угрупованнях, що намагалися силою захопити Луганськ та Донецьк. Це лише демонстрація сили та удари по військових об'єктах! Визнають кордони — відразу все й закінчиться! Тієї ж секунди! Це можна і потрібно було зробити 8 років тому замість бомбардувань цивільних об'єктів та залякування населення», — вважає він й закликає не брати до рук зброю та не слухати українські новини.

Навіть на репліку про те, що зараз бомбардують українські міста, ексмер відповідає, що це фейк. За його словами, Росія точково знищує військові об'єкти та не чіпає житлові квартали.

Весь виступ Черновецького антиукраїнський. Він не знає, що реально відбувається в Україні, каже, що це війна не українців та закликає людей вірити своєму так званому «аналізу» ситуації.

У коментарях під відео багато хто засуджує колишнього мера української столиці. Люди пишуть, що хочуть жити у вільній країні, самі обирати свій шлях. Путін має забрати свої війська з України, припинити війну. Він та його оточення мають відповісти за геноцид українського народу.

Нагадаємо, йде восьмий день повномасштабної російської агресії. За всіма напрямами фронту противник не зміг досягти здійснення своїх планів. Українські військові відбивають атаки ворога, знищують його техніку та особовий склад.

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