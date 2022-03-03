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«І щоб він благав про смерть, але буде глухий, як у танку, Бог»: російська поетеса присвятила вірш Путіну

8:33 3 березня 2022
Путін-вбивець

Відома російська письменниця, поетеса, журналіст Алла Боссарт присвятила вбивці українців Путіну сильний вірш. Збожеволілого диктатора почали проклинати вже і в Росії.

Да, я плохая христианка, молюсь о мести и расправе,
меня преследуют кошмары: нагой бежит по площадям,
кишки на гусеницах танков… лицо, впечатанное в гравий…
еще, я слышала, татары привязывали к лошадям…
я изучаю виды казней, мне в помощь палачи-изгои,
я знаю, как по сантиметру срезали кожу с рук и ног,
ужасно корчатся и дразнят из преисподней Босх и Гойя…
но это всё не то, не это… всё это больше для кино.
А я хотела бы другого для существа без искры божьей,
с душой рептилии и мозгом медузы, чей смертелен взгляд,
конечно, можно и нагого — по ноябрю, по бездорожью,
но это никогда не поздно, но прежде нужен сильный яд —
чтоб закипела кровь, и мышцы сварились в этом кипятке,
и чтоб его пустое сердце впитало всю земную боль,
и чтоб взорвался мозг, но мысли сорвались в адское пике,
и чтобы он молил о смерти, но будет глух, как в танке, Бог.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Зеленський назвав втрати путінської армії та звернувся до росіян.

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