«І щоб він благав про смерть, але буде глухий, як у танку, Бог»: російська поетеса присвятила вірш Путіну

Відома російська письменниця, поетеса, журналіст Алла Боссарт присвятила вбивці українців Путіну сильний вірш. Збожеволілого диктатора почали проклинати вже і в Росії.

Да, я плохая христианка, молюсь о мести и расправе,

меня преследуют кошмары: нагой бежит по площадям,

кишки на гусеницах танков… лицо, впечатанное в гравий…

еще, я слышала, татары привязывали к лошадям…

я изучаю виды казней, мне в помощь палачи-изгои,

я знаю, как по сантиметру срезали кожу с рук и ног,

ужасно корчатся и дразнят из преисподней Босх и Гойя…

но это всё не то, не это… всё это больше для кино.

А я хотела бы другого для существа без искры божьей,

с душой рептилии и мозгом медузы, чей смертелен взгляд,

конечно, можно и нагого — по ноябрю, по бездорожью,

но это никогда не поздно, но прежде нужен сильный яд —

чтоб закипела кровь, и мышцы сварились в этом кипятке,

и чтоб его пустое сердце впитало всю земную боль,

и чтоб взорвался мозг, но мысли сорвались в адское пике,

и чтобы он молил о смерти, но будет глух, как в танке, Бог.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Зеленський назвав втрати путінської армії та звернувся до росіян.

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