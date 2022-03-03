Восьмий день війни: ситуація на фронтах зараз і які напрями найгарячіші

Восьму добу Україна героїчно протистоїть російському військовому вторгненню. Окупантам не вдалося досягти своїх планів на всіх напрямках фронту, повідомили у Генштабі.

На Волинському напрямку противник продовжує проводити демонстраційні дії вздовж державного кордону.

На Поліському напрямку ворог намагається наступати у районі Козаровичів, Вишгорода, Фастова, Обухова. Логістичні табори розгортають у районах Бородянки, Катюжанки та Гавронщини.

На Сіверському напрямку російські окупанти, уникаючи бойових зіткнень з ЗС України, намагаються дістатися північних околиць Києва.

Ворожі частини та підрозділи зосередилися у районах населених пунктів Баришівка, Нова Басань, Любеч. Частиною сил у БТГр зі складу 200 омсбр 14 АК Північного флоту ЗС РФ, яка фактично втратила боєздатність, здійснює перегрупування та намагається наступати у напрямку Бровари та Київа.

На Слобожанському напрямку ворог проводить наступальну операцію в районах Золочева, Харкова, Балаклії, намагається продовжити наступ у напрямку Лозової. Тут окупанти катастрофічно потребують поповнення втраченої техніки та особового складу.

На Донецькому напрямку окупанти зі складу 1 та 2 АК за підтримки артилерії продовжують наступальні дії у районах Нового Айдару, Волновахи та Маріуполя.

Головної мети — захоплення Маріуполя та вихід на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей — противник так і не досяг.

Частина сил противника продовжує дії у районах населених пунктів Енергодар, Василівка, Токмак, Новопетрівка. Після перегрупування та введення частини оперативних резервів зі складу 205 окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії ЗС РФ продовжує наступ з метою вийти на околиці Запоріжжя та Маріуполя.

У Таврії окупанти не залишають спроб проведення наступальної операції. Основні зусилля зосереджені на напрямі Миколаїв — Вознесенськ.

У Чорноморській операційній зоні корабельні групи ЧФ РФ продовжують вести вогонь цивільними кораблями й захоплювати у полон моряків.

В акваторії Чорного моря спостерігається рух десантного загону ЧФ РФ у складі чотирьох великих десантних кораблів у супроводі трьох ракетних катерів у напрямку м. Одеса.

Вперше військові злочинці РФ визнали факт масової смерті та поранень своїх солдатів. Міноборони РФ оприлюднило інформацію про втрати своєї армії в Україні: 498 загиблих та 1597 поранених. Насправді втрати окупантів зовсім інші.

Російські окупанти, які отримують гідну відсіч від українських військових, вдалися до тактики нічного обстрілу житлових кварталів великих міст України.

У Генштабі звернулися до інтернет-спільноти, яка в режимі реального часу бачить результати влучення ракет РФ у житлові квартали, бути обережними з коментарями з геолокації.

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