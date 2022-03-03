«Це не воїни наддержави. Це розгублені діти»: Зеленський назвав втрати путінської армії та звернувся до росіян

Російські окупанти, які не змогли за кілька днів захопити Україну, втрачають моральний дух, не розуміють, навіщо вони прийшли на нашу землю. Дедалі більше путінських вояк кидає зброю й намагається втекти назад до Росії.

Про це у своєму відеозверненні до українців сказав президент Зеленський.

Ми зупинили їх. Ми б'ємо їх. Наші військові, наші прикордонники, тероборони. Навіть прості фермери беруть у полон російських військових щодня", — сказав президент, зазначивши, що й прості українці перекривають дороги, виходять перед технікою ворожої, щоб не пустити ворога.

«Це не воїни наддержави. Це розгублені діти, яких використали. Заберіть їх додому», — закликав Зеленський.

«Окупанти отримають від українців лише одне — відсіч. Люту відсіч! Таку відсіч, що вони назавжди запам'ятають, що ми свого не віддаємо. Вони запам'ятають, що таке війна. Так, для нас українців це вітчизняна війна. Ми пам'ятаємо, як розпочинаються вітчизняні війни. І знаємо, чим вони кінчаються. Для загарбників», — нагадав глава держави.

«За один тиждень! На Миколаївському напрямку окупантам доводиться десятками гелікоптерів забирати своїх „двохсотих“ та „трисотих“. 19 років, 20 років… Що вони бачили у житті, крім цього вторгнення? Але більшість з них так і залишаються всюди. Україна не хоче бути покрита трупами військових. Забирайтеся додому. Усією своєю армією. Скажіть вашому командуванню, що хочете жити. Що ви не хочете вмирати? Жити. Зупинити війну й відновити світ треба якнайшвидше», — ці слова українського президента на адресу країни-агресора.

Зеленський також розповів, як пройшов його робочий день — переговори з лідерами держав антипутінської коаліції.

«141 країна підтримала резолюцію, яка вимагає від Росії негайно забратися з України. 141 держава за нас! А за Росію — лише чотири держави, які проголосували проти нас. Ось список: Північна Корея, Еритрея, Сирія та Білорусь. Ось такий список. Ось такі друзі. А решти і не буде. Держава, яка не вміє жити у світі», — зазначив Зеленський.

Було багато поточних робочих питань. Президент також підписав указ про надання звання Героя України п'ятнадцяти українським захисникам.

Нагадаємо, у Біловезькій пущі вчора ввечері мав розпочатися другий етап переговорів між Україною та представниками РФ.

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