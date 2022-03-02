«Іди на х*й!»: Віктор Ющенко написав емоційний лист Путіну

Дедалі більше відомих українців звертаються до росіян, закликаючи їх не мовчати, виходити з протестами, вимагаючи зупинити війну в Україні.

Третій президент України Віктор Ющенко звернувся до Путіна та тих, хто разом з ним розв'язав російську війну проти України, а також до російських військових, які виконують злочинні накази своїх командирів.

Ющенко адресує своє сильне емоційне послання не лише Путіну, але 140-мільйонному «богобоязливому народу» РФ.

«Вам цього Україна ніколи не пробачить! Принаймні у сьогоднішніх поколіннях. Ви — прокляті!

Ви не «визволителі» — ви чума, ви кати, які приносять муки на святу українську землю.

Вас ніхто не кличе й ніхто не хоче бачити вас ні в одному українському домі, ні в одному українському селі та містечку.

Вас сьогодні може з радістю прийняти лише сира Земля. І вона, до речі, це вдало робить сьомий день!

Наше майбутнє без вас!

Переконаний, що над вами буде жорстокий людський та Божий суд", — пише колишній гарант.

Він нагадує про російську агресію у Придністров'ї, Південній Осетії, Абхазії, Криму, Донбасі, Нагірному Карабаху. Сьогоднішня війна РФ в Україні — це 25-а окупаційна та загарбницька війна, яку веде Московія проти України-Русі.

Ющенко також звертається до росіян, які думають, та продовжують підтримувати злочинний режим Путіна й стають співучасниками його злочинів.

«Навчіться думати! Потім говорити. Потім нести відповідальність простої людини Божої, яку Господь наділив совістю та відповідальністю громадянина й привів на цей світ для добрих справ.

Ми чекаємо, що ваша совість і обов'язок прокинуться й почнуть голосно говорити.

Це ваш обов'язок", — закликає експрезидент України.

«Адресату бажаю покінчити зі своїм маніакальним безумством способом, який йому найдоступніший! Іди на х*й! Слава Україні!» — так закінчив своє послання Віктор Ющенко.

Нагадаємо, популярний український співак Дмитро Монатік, у якого чимала армія шанувальників у РФ, звернувся з емоційною промовою до росіян. Він закликав їх не мовчати та допомогти зупинити трагедію.

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