Як боротися з фейками та убезпечити свій мобільний телефон: поради експертів

Після попереджень про те, що Росія збирається закидати пересічних українців фейками, Державна служба спеціального звʼязку та захисту інформації підготувала невеличку але корисну збірку фейків, якими нас може лякати ворог.

Фейк перший: у мережі почала ширитися інформація про встановлення ворожими військами антен для прослуховування розмов українців по телефону.

Держспецзвʼязку пояснює: ця інформація не відповідає дійсності. Наразі жодного підтвердження щодо встановлення такого обладнання й можливості прослуховування наших розмов немає.

Фейк другий: месенджер Signal легко зламати і росіяни, навіть, це вже зробили.

Держспецзвʼязку пояснює: месенджер Signal є безпечним. Це підтвердили і його розробники. Вони зазначили, що Signal не зламаний. А всі чутки є частиною скоординованої кампанії дезінформації, покликаної заохочувати людей використовувати менш безпечні альтернативи. В тому числі російського походження, які заборонені в Україні.

«Месенджери с функцією end-to-end encryption (в яких шифрування трафіку відбувається безпосередньо на месенджері і вже зашифрованим передається на інший пристрій) є суттєво більш захищеними, — розповів «ФАКТАМ» спеціаліст з кибербезпеки. — До таких месенджерів відносяться Signal, WatsApp та Threema (яким користується швейцарська армія).

Фейки третій: у мережі поширюється повідомлення про те, що російські окупаційні війська планують заглушити український мобільний зв’язок та інтернет, щоб замінити його своїм сигналом значно більшої потужності, до якого приєднаються телефони українських користувачів.

Держспецзвʼязку пояснює: Ворожі війська можуть відключити український зв’язок на захоплених територіях, відключивши або зруйнувавши базові станції.

Щоб транслювати на українську територію свій сигнал, їм потрібен достатньо сильний передавач, завдяки якому можна забезпечити покриття сигналом на кількадесят кілометрів. Однак те, що такими чином може бути замінено сигнал українських операторів на всій території — неправда! Якщо ваш телефон «захоче» приєднатися до цієї мережі — ви одразу отримаєте повідомлення про роумінг. А планових відключень українців від мобільного зв’язку не буде.

Крім того, в Держспецзв’язку наголосили, що вони знаходяться на постійному контакті з українськими операторами мобільного зв’язку та слідкують за тим, щоб українці могли отримати доступ до дзвінків та інтернету.

Звичайно, від аварій, дій диверсантів чи пошкодження обладнання ворожим вогнем ніхто не застрахований. Однак оператори разом із представниками органів державної влади забезпечують оперативне відновлення пошкодженої техніки та відновлення доступу громадян до мереж.

І головне: наші військові і керівництво держави користуються спеціальним захищеним зв’язком гарантованої стійкості. Він створювався саме для того, що за будь-яких обставин, в тому чисті й воєнних дій, і в будь-який момент забезпечити можливість захищеного спілкування. Ці розмови ніхто не прослухає завдяки засобами криптографічного шифрування та технічного захисту інформації!, — зазначили в Держспецзвʼязку.

Також урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, що фунціонує в складі Держспецзв'язку, закликає українців бути надзвичайно обережними в умовах інформаційно-психологічної війни.

Необхідно виконувати низку простих правил:

Уважно слідкуйте за підключеними пристроями в месенджерах та будь-яких акаунтах (наприклад, Google, Microsoft).

У разі появи невідомого пристрою негайно відмикайте його та змінюйте пароль до облікового запису.

Також увімкніть двофакторну аутентифікацію, якщо вона була вимкнутою, встановіть додатковий PIN-код або пароль на вхід.

Повідв'язуйте від акаунтів пристрої, які залишилися в іншому місті, так як їх може використати ворог.

У випадку отримання підозрілих повідомлень від когось знайомого спробуйте зв'язатися з цією людиною іншим шляхом та виконайте голосову перевірку. Якщо з голосом щось не те, то перевірте певними голосовими запитаннями, відповідь на які знає лише ваш знайомий. При відсутності відповідей, вважайте цей обліковий запис скомпрометованим та заблокуйте його до кінця воєнних дій.

Користуйтеся лише месенджерами з підтримкою End-to-End Encryption чи Peer-to-Peer Connection та не розповсюджуйте чутливу інформацію, особливо про місцезнаходження наших військових та техніки.

Крім того, в звʼязку зі збільшенням кількості випадків пограбування місцевих жителів, в Міністерстві цифрової трансформації розповіли, що робити тим, у кого загарбники забрали мобільні телефони.

Якщо ворог забрав ваш телефон та SIM-карту — негайно повідомте про це своєму мобільному оператору в контактному центрі:

Vodafone — 111

Київстар — 466

lifecell — 5433

Номера будуть заблоковані та окупанти не зможуть ними скористатися.

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