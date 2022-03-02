По Києву завдано ракетного удару: вибухи у різних районах міста

Декілька хвилин тому російські окупанти випустили по Києву ракети. Потужні вибухи чули у різних районах міста.

Очевидці повідомляють про вибухи в районі залізничного вокзалу, в районі готелю «Ібіс», та на Мінському масиві.

«Наш шеф-редактор курив на балконі, коли над його будинком перехопили російську ракету близько 10 хвилин тому, один зі снарядів цього удару по мирних жителів вдарив біля Південного вокзалу», — пишуть журналісти агентства УНІАН.

В «Укрзалізниці» підтвердили, що вибух стався в районі залізничного вокзалу поблизу готелю «Ібіс». Будівля встояла. Інформації про постраждалих наразі немає.

Наразі ситуація до кінця не зрозуміла — одні джерела повідомляють про влучення ракети, інші — про збиту ППО ракету, уламки якої впали біля вокзалу.

За інформацією радника голови МВС Антона Геращенка, ракета, яка впала біля залізничного вокзалу, перебила велику теплотрасу. Частина Києва може залишитись без опалення.

Сьогоднішні ракетні удари окупантів були направлені по Міністерству оборони та Командуванню сухопутних військ, повідомляє «Українська правда», посилаючись на свої джерела.

Ракету росіян, що була випущена по Міністерству оборони, збила система ППО. Уламки ракети впали біля Південного залізничного вокзалу, поряд з готелем Ibis.

Крім того, удару зазнало командування Сухопутних військ на Лук'янівці.

Нагадаємо, залізничний вокзал Києва продовжує працювати. Звідти щодня вирушають евакуаційні поїзди з мирними жителями.

Вчора російські загарбники випустили дві ракети по телевежі в Києві, загинули п'ятеро людей.

1544

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter