«Зателефонуй мамі востаннє»: ССО звернулися до російських артилеристів з дохідливим посланням
Російських артилеристів знищуватимуть на місці, полонених серед них не буде. Про це йдеться на сторінці Командування Сил Спеціальних операцій.
«Братство ССО України передає привіт російським артилеристам!
Ми вас вітаємо: після того, як ви накрили найжорстокішими обстрілами наші мирні міста, наших рідних, дітей, близьких — ви, черв'яки, стали нашою ціллю номер один.
Пояснюємо вам, Ваньки: ви начебто далеко й стріляєте по цілях, яких не бачите. Не бачите маленьких діток, старих, будинки, дитячі садки, школи та лікарні — все це для вас просто цілі. Стільнули, полетіло, потрапили — за@бісь, правильно пацани?
А тепер дивіться, черв'яки: ви своїх цілей не бачите й вам відтак начебто легше. Але повірте: легше вам мерзоті вже не буде ніколи. Інформація щодо вас — вже у нас. А якщо по комусь ще немає, то це питання лічених хвилин.
Відтепер жодних полонених російських артилеристів більше не буде. Жодної пощади, жодне «будь ласка не вбивайте, я здаюся» вже не пройде.
Кожен розрахунок не має значення: командир, водій, навідник, що заряджає — будуть зарізані як свині. Сить у штани, ми за вами вже прийшли.
Подзвони мамі востаннє. Скажи, що скоро здохнеш, шакал. Ми не смерть, ми гірші! «- пишуть українські захисники.
Нагадаємо, в Україні прийнято рішення віддавати полонених російських солдат їхнім матерям, якщо ті приїдуть за ними до України.
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