Трупи окупантів вивозили КамАЗами: в одному бою під Крутами вбито близько 200 росіян

У вівторок, 1 березня, між селами Пам'ятне та Хороше Озеро у Чернігівській області відбувся бій ЗСУ та тероборони з російськими окупантами, повідомили у Крутівській ОТГ.

За свідченням місцевих жителів, після бою трупи майже 200 загиблих російських солдатів та офіцерів збирали по всій окрузі. Потім двома КАМАЗами їх повезли у бік Сумської області.

Селяни також повідомляють, що перед боєм росіяни обстріляли Меморіал пам'яті Героям Крут та фотографувалися на його фоні.

«Як відомо, Крути — символ боротьби за незалежність України. У 1918 році тут відбулася битва між армією УНР та більшовиками, що наступали на Київ. Тоді українці змушені були відступити. Але ціною численних жертв затримано ворога, що дало час УНР підписати договір у Бресті. Через 104 роки українці та росіяни билися знову. Цього разу російська армія зазнала тут приголомшливої поразки», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Баришівці Київської області, після проходу російської колони, українські військові підірвали міст, а потім стали знищувати росіян з повітря.

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