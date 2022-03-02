16 херсонців загинули у бою, намагаючись зупинити колону окупантів «коктейлями Молотова»

16 мешканців Херсона, чоловіків віком від 18 до 50 років, загинули 1 березня у сквері на вулиці Нафтовиків у Херсоні, за який останні дні ведуться запеклі бої. Про це розповів у «Фейсбуці» місцевий житель та журналіст Олег Батурін.

«Ці сміливі українці, озброєні лише легкою стрілецькою зброєю та коктейлями Молотова, намагалися зупинити велику колону російських військ, — розповів Олег Батурін. — Всі вони були в цивільному одязі, не мали навіть форми. Їх поховали на кладовищі біля селища Геологів. Тіл російських військовослужбовців на місці бою не знайшли — вірогідно, їх забрали для транспортування в Росію».

Наразі у Херсоні намагаються збирати тіла інших загиблих місцевих жителів. Але це складно, бо комунальників, які це роблять, обстрілюють окупанти.

За перші два дні весни в обласному центрі загинуло близько 200 мирних мешканців.

Нагадаємо, українські військові захопили секретні документи з планом Путіна по захопленню України.



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