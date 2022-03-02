Кабмін продовжив термін дії закордонних паспортів: що важливо знати

У зв'язку з військовою агресією Росії та запровадженням воєнного стану на всій території України з 1 березня 2022 року термін дії паспортів громадян України для виїзду за кордон може продовжуватися на 5 років. Про це повідомили у МВС.

Відповідну постанову ухвалено Кабміном 28 лютого 2022 року.

Крім того, до паспортів батьків або законних представників здійснюється вклеювання фотографії дітей з зазначенням їхніх персональних даних. Ця інформація засвідчує їхню особу та підтверджує громадянство України.

Для того, щоб продовжити термін дії паспортів, вклеїти фотографії дитини у паспорти батьків, потрібно звернутися до територіальних підрозділів Державної міграційної служби України, а також посольств та консульських установ України.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, які країни приймають українських біженців та що важливо знати, перетинаючи кордон.

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