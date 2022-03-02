У Баришівці українські військові підірвали міст та знищують окупантів з повітря

У Баришівці Київської області після проходу російської армії українськими військовими був підірваний міст. Шляхи відходу окупантам перекрили. Українські льотчики знищують росіян з повітря. Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

У Катюжанці під Києвом зупинилася колона російської техніки. У них немає палива та боєприпасів. Солдати готові здатися у полон.

Путін розраховував захопити Україну за три дні. Тому запас провізії російським солдатам дали на цей термін, відправивши воювати на нашу землю. Про це під час допиту СБУ сказав один із захоплених росіян.

За наказом вищого керівництва РФ у загарбників забрали телефони та документи, видали їжі та води на три дні та відправили воювати з Україною.

Як повідомляли «ФАКТИ», українські військові мають секретні документи про план Путіна з захоплення України. Глава Кремля збирався окупувати нашу країну за 15 днів й закінчити свою «спецоперацію» 6 березня.

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