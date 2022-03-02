Від окупантів звільнено селище Макарів Київської області

Селище міського типу Макарів (Бучанський район Київської області), де два дні тому наші військові знищили російські зенітно-ракетні комплекси «Бук», сьогодні, 2 березня, звільнено від окупантів силами 14-ї окремої моторизованої бригади імені Романа Великого та 95-ї окремої. десантно-штурмової бригади. Її бійці закріпилися у населеному пункті. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомило Міністерство оборони України.

Як повідомлялося раніше, українські війська під Харковом розбили елітний підрозділ армії РФ.

Фото: Міноборони України

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