Київщина у вогні: названі найнебезпечніші напрями

Російські окупанти рвуться до Києва. Найбільш небезпечними напрямками залишаються Житомирська траса, Буча — Ірпінь — Гостомель, а також північ Вишгородського району, повідомив голова Київської ОДА Олексій Кулеба.

За його інформацією, Бучанський район контролюється українською владою. Найважча ситуація у Бородянці та Гостомелі. У Бородянці внаслідок обстрілів та авіаударів великі руйнування житлового сектору та інфраструктури. Є ймовірність, що під завалами є люди. У Гостомелі періодичні битви. Вранці стався артобстріл у Гостомелі та Ірпені.

Є інформація про формування нових колон загарбника.

Білоцерківський район знаходиться під контролем Білоцерківської військової адміністрації. Цілодобово працює штаб територіальної оборони. Увечері 1 березня Біла Церква зазнала обстрілів ракетами. Два вибухи. Жертв немає.

У районі Вишгороду ситуація напружена, але контрольована. Північ району окупована ворогом. Поліська, Димерська, Іванківська громади на межі гуманітарної катастрофи — немає світла, води, перебої зі зв'язком, немає підвезення продуктів. Йде постійне перегрупування сил загарбника. У Бориспільському, Броварському, Фастівському, Обухівському районах усі територіальні громади під контролем. Здійснюється патрулювання та працюють блокпости. Спостерігається скупчення ворожої техніки. Об'єктів критичної інфраструктури — не порушено.

У всіх районах Київської області триває боротьба з диверсійними групами.

Нагадаємо, ЗСУ захопило секретні документи противника, з яких стало відомо, що план з захоплення України Путін затвердив ще 18 січня цього року. Російські окупанти планували захопити нашу країну протягом 15 днів.

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