Путін планував захоплення України протягом 15 діб: українські військові захопили секретні документи

Українські військові захоплюють не лише живу силу та техніку російських окупантів, а й секретні документи. Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Схід».

У розпорядженні ЗСУ опинилися плани одного з підрозділів батальйонної тактичної групи 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ.

Серед документів — робоча карта, бойове завдання, таблиця позивних, таблиці сигналів управління, таблиці прихованого управління, перелік особового складу тощо.

З отриманої інформації стало відомо, що плани РФ на війну з Україною були затверджені ще 18 січня 2022 року.

Сама ж операція з захоплення України має пройти протягом 15 діб, а саме з 20 лютого до 6 березня.

«Підрозділи ворога мали висадити з ГДК „Орськ“ у районі населеного пункту Степанівка-1 й надалі діяти з військовими частинами 58-ї армії РФ, а саме зі 177-м окремим полком морської піхоти ЧФ РФ. Кінцевою метою цих сил було блокування та взяття під контроль Мелітополя», — зазначають у ЗСУ.



«Коли в черговий раз хтось з полонених скаже, що приїхав на навчання та заблукав — не вірте! Вони знали, що ретельно планували й готувалися. А російським окупантам скажемо одне: залишайте й надалі свою техніку та таємні документи, вони нам знадобляться, перше — для наших захисників, а друге — для Гааги» — додали українці.

Нагадаємо, під Харковом ЗСУ розгромили 200-у бригаду супротивника. А у селі Дитятки під Чорнобилем українські бійці знищили командний пункт росіян, його командир втік на територію Білорусі.

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