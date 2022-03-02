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Рада розгляне запровадження в Україні найвищої міри покарання за держзраду в умовах воєнного часу

18:18 2 березня 2022
Рада

Народні депутати України підготували законопроєкт про покарання за зраду Батьківщини та за диверсії проти України.

Правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт «Ні кроку назад!», який пропонує передбачити покарання за державну зраду та диверсію в умовах воєнного стану, повідомили у фракції «Слуга народу».

«Жодної амністії за диверсії та зраду Батьківщині. Максимальний захід покарання — довічне ув'язнення», — написав народний депутат від «Слуги Народу» Максим Бужанський.

Пропонується передбачити покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років або довічне ув'язнення з обов'язковою конфіскацією всього майна.

Крім того, пропонується заборонити будь-яку амністію до осіб, які вчинили державну зраду та диверсію.

Нагадаємо, прокуратура вже відкрила кілька кримінальних проваджень стосовно представників місцевої влади, які здали свої населені пункти ворогові.

Йдеться про мерів Куп'янська та Південного, а також про селищного голову Станиці Луганської та його двох заступників.

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