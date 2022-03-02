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Україна

У Чернігові почали виплачувати доларову винагороду за полонених окупантів

17:44 2 березня 2022
валюта

Мер Чернігова Владислав Атрошенко пообіцяв грошові премії тим, хто на території міста знищить ворожу техніку чи живу силу ворога. І перші «ластівки» вже є.

За двох російських загарбників Атрошенко вже сплатив обіцяну суму. Про це повідомив нардеп від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко та опублікував фото.

«Мер Чернігова заплатив за спійманих солдатів супротивника, як обіцяв. Тож у воєнний час можна також добре заробити. Ви знаєте, що робити», — пише нардеп.

Асоціація правників України розробила інструкцію, як російським та білоруським окупантам здатися у полон.

Нагадаємо, в Міноборони України обіцяли російським солдатам, які добровільно здадуться у полон, по 5 млн рублів винагороди з коштів, зібраних лідерами світової IT-індустрії.

Фото https://t.me/c/

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