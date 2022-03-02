Внаслідок удару по київській телевежі загинув працівник ЗМІ, — Геращенко
Під час ракетного обстрілу київської телевежі загинув телеоператор KievLive — Євген Сакун. Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.
Тіло перебувати у морзі за адресою вул. Оранжерейна 9.
«Фашистські окупанти відповідатимуть за кожного загиблого українця сповна!» — пише Геращенко.
Нагадаємо, вчора ворожа ракета потрапила до столичної телевежі. Загинули п'ятеро людей. Удару було два. Відомо, що також загинула сім'я, яка була неподалік.
Нагадаємо, 28 лютого загинув один з найкращих льотчиків України полковник Олександр Оксанченко з Миргорода.
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