Українська армія не лише відбиває атаки путінських загарбників, а й намагається повернути тимчасово окуповані території. ЗСУ зайшли в окуповану Горлівку, повідомив блогер «Вільнодумець».

За словами блогера, очевидець у Донецьку розповів, що вчора так зване «керівництво республіки» та «депутати» масово виїхали з міста у напрямку Росії. Ця втеча сталася тому, що українські військові увійшли до Горлівки, а це 40 км від окупованого Донецька.

У Горлівці у полон взято багато так званих бійців «армії ДНР». Сьогодні місто зачищають від російських окупантів.

«Вільнодумець» також пише, що, побачивши бійців ЗСУ, «резервісти «ДНР» покидали зброю, здалися без бою, а деякі навіть заговорили українською мовою. Відразу всі почали говорити, що їх змусили, й воювати вони не хотіли.

«Те, що у «ЛДНР» більшість не хоче воювати проти України, це факт. Тільки там уже немає вибору. Усім розпоряджаються російські офіцери! Не послухатися їх не можна — прирівнюється до зради. А ще росіяни попередили, що за позиціями бойовиків будуть загони. Ну, щоб не тікали.

Ось і вчора росіяни відправили колону резервістів з Донецька на штурм Маріуполя зі стрілецькою зброєю! Молодих хлопців везуть на забій. Ми багато разів попереджали, що всі денеерівці будуть гарматним м'ясом. Так воно і є.

Жителі «ЛДНР», забирайте своїх дітей з російських окупаційних військ. Вони там матеріал для страти. За яку ідею вони там воюватимуть, якщо Донбас — це Україна!" — резюмував блогер.

Нагадаємо, в Україні вирішили віддавати полонених російських військових їхнім матерям у Києві та розповіли, як тим дістатися за своїми дітьми.

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